محكمة في مراكش تقضي بحبس مهاجرة مغربية بتهمة الإساءة للقرآن

تفيد التقارير الواردة من المغرب بأن محكمة ابتدائية في مدينة مراكش قضت بحبس مهاجرة مغربية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة على خلفية قيامها بنشر نص على صفحتها بموقع فيسبوك تحاكي فيه سورة قرآنية بشكل وصف بالساخر.



وكانت الفتاة، التي تبلغ من العمر 23 عاما وتحمل الجنسية الإيطالية، قد نشرت في عام 2019 نصا تحاكي فيه سورة الكوثر القرآنية تحت اسم "سورة الويسكي".



وبحسب وسائل الإعلام المغربية فقد تم القبض على الفتاة في مطار الرباط في وقت سابق من الشهر الماضي قبل أن تتم إحالتها للقضاء بناء على مذكرة قضائية صادرة في عام 2019.