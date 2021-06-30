أشرف زكي: البطل في مسلسل الاختيار هو الوطن

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن المصريين محظوظين بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي كحاكم للدولة، مشيرًا إلى كم المشروعات التي أنجزتها الدولة في عهده.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الأربعاء، أنه خلال زيارته لمنطقة دير العبد خلال حادثة تفجير مسجد الروضة، طلب منه أهالي المنطقة أعمالًا عن البطولات المصرية، لافتة إلى أهمية تلك الأعمال فب زرع الانتماء في نفوس الشعب.

وذكر أن البطل في مسلسل الاختيار هو الوطن، متابعًا: «شرف كبير لينا إننا نطلع ولو حتى صامتين أو نعدي بس، لأنك بتحفر أسمك في ملحمة».

وأشار إلى التفات المصريين حول مسلسل الاختيار، قائلًا: «الشعب كان بيفضى وقت عرض المسلسل».