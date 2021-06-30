قراصنة إلكترونيين يهاجمون برنامج يستضيف الرئيس الروسي

هاجم قراصنة إلكترونيين، اليوم الأربعاء، برنامج "الخط المباشر" الذى استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل مع المواطنين الروس.

وقالت مقدمة البرنامج موجهة حديثها للرئيس الروسي قيل لي للتو أن أنظمتنا الرقمية تتعرض الأن لهجمات DDoS القوية (هجمات حجب الخدمة)، ورد الرئيس بوتين: "هل تمزحين؟ هل أنت جدية؟"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لاحقا أن هجمات القراصنة على برنامج "الخط المباشر" مع الرئيس بوتين، هو هجوم DDOS، موضحا أنه لم يتم التعرف بعد على الجهة المسؤولة عن الهجوم.

إلي ذلك، قال الرئيس الروسي خلال البرنامج إن مرحلة القطب الواحد انتهت والعالم يتغير بسرعة وبشكل جذري، مضيفا أن العقوبات ضد روسيا عادت عليها بالفائدة حيث تمكنت من تطوير قدراتها.

وأوضح أن "العالم يتغير بشكل كبير والشركاء في الولايات المتحدة يدركون ذلك، لكنهم يحاولون الحفاظ على الاحتكار"، مشيرا إلي أنه يعول على أن "يتخذ النظام العالمي طابعا أفضل، وأن تعود العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى طبيعتها.

يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامي 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.