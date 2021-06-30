تأجيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتجمع أوبك بلس

أجلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتجمع أوبك بلس للدول النفطية اجتماعها الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، ليعقد غدا بهدف إتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء للوصول إلى حل وسط بشأن خطط إنتاج النفط قبل الاجتماع الوزاري المقرر غدا الخميس.

وكان من المقرر أن تعقد لجنة المراقبة اجتماعها اليوم، ولكن الخلافات بين الدول الأعضاء دفعتها إلى تأجيل الاجتماع لمدة يوم ليعقد في نفس يوم الاجتماع الوزاري

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن التجمع الذي تقوده السعودية وروسيا ويضم 23 دولة نفطية يدرس ما إذا كان سيستمر في زيادة إمدادات النفط الخام مع تحسن الطلب على الطاقة في العالم. وفي حين تدرس روسيا مقترحا لزيادة الإنتاج ألمحت السعودية إلى أنها تفضل الانتظار في ظل تجدد المخاوف من موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب السلالة المتحورة المعروفة باسم دلتا.

يذكر أن هذه ليست المرة التي تتجه فيها الدولتان إلى الاجتماع مع وجهات نظر متباينة، ودائما تتوصلان إلى حل وسط، وهو ما يتوقعه أحد المشاركين في الاجتماعات بحسب تصريحات لوكالة بلومبرج.

ويأتي اجتماع أوبك بلس، في حين ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها من حوالي عامين ونصف العام ، في ظل انحسار جائحة كورونا وتعافي الأنشطة الاقتصادية في العديد من دول العالم.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للانباء زيادة إنتاج أوبك بلس بمقدار 550 ألف برميا يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل.

وبحسب التقديرات المقدمة إلى اللجنة الفنية المشتركة لتجمع أوبك بلس فإنه من المتوقع زيادة الطلب على العرض في السوق العالمية بمقدار 7. 1 مليون برميل يوميا خلال آب/أغسطس المقبل. وسيكون متوسط العجز حوالي 9. 1 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل مستويات الإنتاج الحالية.

ورغم أن التقديرات الحالية أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى عجز متوقع في السوق قدره 9. 1 مليون برميل يوميا خلال أغسطس الحالي، فإنها تشير إلى أنه مازالت هناك فرصة أمام تجمع أوبك بلس للموافقة على ضخ كميات إضافية من الخام إلى الأسواق.