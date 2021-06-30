أوغندا: 800 شخص على الأقل يتلقون لقاحات مزيفة ضد كورونا

قال مسؤول طبي كبير اليوم الأربعاء إن 800 شخص على الأقل تلقوا لقاحات مزيفة ضد كوفيد- 19 في أوغندا، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على شخصين.

وقال وارين نامارا، رئيس وحدة الرئيس يوري موسيفيني للمراقبة الصحية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأدوية كان يتم إعطاؤها في الغالب في مستشفيات خاصة حول العاصمة كمبالا بين 15 مايو و18 يونيو.

وأضاف نامارا أنه تم القبض على شخصين بينما هرب ثالث، وهو طبيب.

وأوضح أن: "عدد الأشخاص الذين تناولوا هذه العقاقير المزيفة منذ منتصف مايو لا يقل عن 800 شخص. وربما يكون تم إعطاء المزيد من الأشخاص هذه المواد".

وسجلت أوغندا رسميا أكثر من 79 ألف حالة إصابة بكوفيد- 19 وحوالي 900 حالة وفاة بسبب المرض، وفقا لوزارة الصحة.

وتم تطعيم أكثر من 843 ألف شخص في البلاد، ولكن هناك نقصا في اللقاحات.

وتمكن العاملون في مجال الصحة من الحصول على جرعة ثانية من اللقاح خلال الأسبوع الجاري.