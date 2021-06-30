بريطانيا تعتزم دعم مساعي ألمانيا للحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن

تعهدت بريطانيا بمساعدة ألمانيا في مساعيها الجارية منذ فترة للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان مشترك لوزيري الخارجية البريطانيا، دومينيك راب، والألماني هايكو ماس، نشر اليوم الأربعاء: "ندعم حصول جمهورية ألمانيا الاتحادية على مقعد دائم جديد في مجلس الأمن الدولي."

وأعلن الجانبان أيضا عزمهما تعزيز التعاون في مجال السياسة الأمنية، في إطار حوار إستراتيجي، يعقد سنويا. وهناك آمال في أن يعزز ذلك أيضا العلاقات بين البلدين، في أعقاب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

يشار إلى أن بريطانيا واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا. وتتمتع هذه الدول بحق النقض (الفيتو).

أما الدول العشر الأخرى، غير دائمة العضوية في المجلس، فهي تنتخب لفترة تستمر عامين، ولها نفوذ أقل بكثير من دول الفيتو.

وشغلت ألمانيا مقعدا غير دائم في المجلس عدة مرات، ولم تفلح جهودها الدؤوبة حتى الآن في ضمان مقعد دائم.