ترقب لاحتجاجات في السودان اليوم وسط دعوات لإسقاط الحكومة الانتقالية

رفعت الشرطة والقوى النظامية الأخرى في العاصمة السودانية الخرطوم، حالة التأهب الشامل، ترقبا لاحتجاجات متوقعة اليوم الأربعاء، وسط دعوات من بعض القوى لإسقاط الحكومة الانتقالية.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر أمنية أن "قيادة الشرطة في ولاية الخرطوم وضعت جميع العناصر في حالة الاستعداد الشامل".

وأشارت ذات المصادر إلى أن الجيش كذلك وضع جميع وحداته في الخرطوم في حالة استعداد شامل.

وجرى نشر حواجز إسمنتية بالقرب من الشوارع المحيطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة.

وبينما تطالب بعض القوى المعارضة بـ"المقاومة الجماهيرية" حتى إسقاط "النظام الانتقالي الحاكم"، دعت قوى أخرى إلى أن تكون تظاهرات اليوم "أوسع جبهة جماهيرية لتأييد" الإصلاحات التي تُنفذها الحكومة.

وتأتي احتجاجات اليوم في ذكرى احتجاجات شعبية واسعة كانت خرجت قبل عامين للتنديد بـ"مجزرة فض الاعتصام" التي جرت في الثالث من يونيو 2019.

وأجبرت الاحتجاجات آنذاك المجلس العسكري إلى العودة لطاولة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير المعارضة بعد أن أوقفها من جانب واحد في يوم فض الاعتصام.