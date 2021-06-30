قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل الإنمائي أحد مصادر التمويل التي تشهد حالة كبيرة من التكالب من الدول كونها تمويلات منخفضة التكلفة، وفائدتها قليلة بمتوسط 1.5%، وإتاحة فترة سماح كبيرة تصل إلى ست السنوات، إلى جانب فترة السداد التي تصل إلى 20 سنة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن 2020 كان عامًا شديد الصعوبة بسبب حالة الانعزال وغياب مجال التعاون بين الدول ووقف حركة السفر، لافتة إلى أن مصر تمكنت من جمع العالم من خلال «الدبلوماسية الاقتصادية - منصات تعاون تنسيقي مشترك».

وأشارت إلى شركاء التنمية كانوا يتكاتفون فيما بينهم لتلبية احتياجات كل قطاع، موضحة أن الوزارة أطلقت كتابًا يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ومدى مطابقة التمويلات التي تم إطلاقها مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن هناك منهجيات نظرية كبيرة يتم الاعتماد عليها للمرة الأولى وتطبيقها على المشروعات والجهود التي يتم تنفيذها من خلال التمويل التنموي، مشيرة إلى إطلاق خريطة للمشروعات عبر الموقع الرسمي للوزارة، يقدم معلومات مفصلة عن 377 مشروعًا تم تنفيذها.

وأوضحت أن هذه المعلومات تتيح للمواطن معرفة أين تُنفق أموال التمويل التنموي التي يتم اقتراضها أو الحصول عليها من جهة معينة، وفي أي منطقة نُفِّذ فيها المشروع وعدد المستفيدين منه، ومن هو شريك التنمية الذي يشارك في المشروع، سواء الوكالات التنموية التابعة لدول معينة أو المؤسسات الدولية المعنية بملفات التنمية.

وأفادت الوزيرة بأن الدولة عندما تطلب من الشركاء الحصول على تمويل تنموي، تكون متلزمة بمعايير الشفافية والحوكمة والمعايير الدولية للبيئة، موضحة أن إطلاق هذه الخريطة يندرج في إطار الشفافية التي توليها الدولة في التعامل مع هذه المشروعات.