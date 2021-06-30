 مسئولو الإسكان يتابعون مشروعات البنية الأساسية بالنوبارية الجديدة وشمال خليج السويس - بوابة الشروق
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مسئولو الإسكان يتابعون مشروعات البنية الأساسية بالنوبارية الجديدة وشمال خليج السويس

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 1:51 م

تفقد المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، موقع العمل بمشروع توسعات محطة المعالجة الرئيسية بالمدينة، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالنهوض بخدمات قطاع المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

ووجه يوسف - خلال جولته - ببذل مزيدٍ من الجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع والبدء في إدخال المحطة الخدمة في الموعد المحدد نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وفي سياق متصل، تفقدت رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس المهندسة أسماء مخلوف، تنفيذ أعمال (استكمال رصف الطرق بتوسعات المنطقة الصناعية) بعتاقة، حيث تقدر تكلفة المشروع بـ 34.5 مليون جنيه وبلغت نسبة الإنجاز 80%.

وفى سياق آخر، شن جهاز مدينة خليج السويس، حملة مكبرة لأخذ عينات من الصرف الصناعي بشركات ومصانع المنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للشركات والمصانع المخالفة لعدم مطابقة الكود المصري للصرف الصناعي.

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