بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة مليار جنيه إسترليني

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وصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بـ"الديكتاتور المروع"، مضيفة أنه يجب إخراج قواته من أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه بريطانيا بتقديم مساعدات لأوكرانية بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار).

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن تروس القول إن "الأولوية القصوى" للحكومة هي مساعدة أوكرانيا في الانتصار في الحرب.

ويأتي التعهد بتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا عقب أن حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على بذل المزيد لمساعدة بلاده على مقاومة غزو بوتين.

وكانت بريطانيا قد تعهدت في قمة الناتو التي انتهت اليوم الخميس بتقديم تمويل لتزويد أوكرانيا بمعدات تشمل أنظمة دفاع جوي متطورة وطائرات درون ومعدات إلكترونية.

وقال مسؤولون بريطانيون إن المعدات تمثل أول خطوة لتمكين أوكرانيا من تجاوز مرحلة الدفاع وتنفيذ عمليات هجومية ضد القوات البرية الروسية لاستعادة الأراضي.

وقالت تروس: "لم أقابل فلادمير بوتين. لا أعلم الدافع وراء شن هذه الحرب المروعة".

وأضافت: "كل ما أعرفه أنه علينا أن نجعل أولويتنا القصوى وقف هذه الحرب وإخراج فلادمير بوتين والقوات الروسية من أوكرانيا".