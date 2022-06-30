المصري يقترب من ضم مهاجم بتروجت

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اقترب مسؤولو النادى المصري من إبرام أولى الصفقات الصيفية بعدما توصل مسؤولو النادى البورسعيدي، لاتفاق مع نظرائهم فى بتروجت من أجل الحصول على خدمات هداف الفريق إسلام هشام مهاجم الفريق البترولي.

والذى نجح فى أن يجذب الأنظار إليه خلال مباريات دورى القسم الثانى فى الموسم الماضي، بعد أن ساهم فى 13 هدفا سجلها بتروجت مسجلاً 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخري لزملائه.

وطلب حسام حسن المدير الفنى للمصري، التعاقد مع مهاجم بتروجت لتدعيم هجوم الفريق، بعد أن قام بترشيحه أكثر من مدرب فى القسم الثانى للانضمام إلى صفوف الفريق.

ويعتمد الفريق حاليا على خدمات عمرو مرعي وأستون أموتو فى خط الهجوم، إلا أن الجهاز الفنى للمصري يرغب فى ضم لاعب صاحب إمكانيات تهديفية مميزة.

ووافق مسؤولو بتروجت فى الاستغناء عن مهاجم الفريق بعد التعاقد مع مهاجم الداخلية اسماعيل بامبا، الذي سجل 14 هدفا فى الموسم الماضي وساهم فى تأهل الداخلية للدورى الممتاز من جديد.