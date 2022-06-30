عمرو موسى: الحوار الوطني يدور حول مستقبل مصر وجمهوريتها الجديدة

قال الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يدور حول مستقبل مصر وجمهوريتها الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن البرامج التلفزيونية يجب أن تكرس وقتا بانتظام لمناقشة الحوار الوطني، موضحًا أن القاعات المغلقة لن تحقق الغرض المنشود.

وأشار إلى أن الساحة يجب أن تكون متسعة أمام الحديث في كل الموضوعات لا سيما أن هناك العديد من المشكلات التي تواجهها الدولة سواء داخلية أو خارجية.

ونوه بأن الحوار يجب أن يكون على فترة ممتدة، معتبرا أن مدة ستة أشهر يستمر خلالها الحوار فترة معقولة للغاية.

وأوضح أن الحوار لا يحتاج إلى صياغة مقارنة مثلا باجتماعات تُعقد لإعداد الدستور، إذ يتم الأمر من خلال مناقشات ثم تحديد المناقشات ثم صياغة ما يُقال وبعدها مناقشة هذه الصياغة.

وذكر أن الحوار يتضمن تقديم أفكار وتوصيات ومقترحات وانتقادات، ومن ثم يتم الخروج منها بأن هناك توافقا على أمر ما.