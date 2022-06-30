نجم سموحة: كان بالإمكان هزيمة الأهلي بنتيجة أكبر

يرى المغربي عبد الكبير الوادي، لاعب فريق سموحة، أن الفريق كان يستطيع الفوز بنتيجة أكبر أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء.

سموحة فاز على الأهلي بنتيجة 3-2، في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، ليرفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

وقال الوادي في تصريحات لبرنامج تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «كان بالإمكان الفوز على الأهلى بنتيجة أكبر».

وأضاف: «أهداف فوز اليوم تدربنا عليها مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق، خلال الأيام الماضية».

وتطرق اللاعب المغربي للحديث عن مستقبله، حيث: «يتبقى موسم واحد فى عقدي مع سموحة، وهناك مفاجأة إن شاء الله فى نهاية الموسم الحالى».