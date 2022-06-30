رئيس باشاكشهير يكشف سبب عدم الإبقاء على تريزيجيه

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كشف إيمري بيلوزوغلو، مدرب إسطنبول باشاكشهير، سبب عدم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وكان تريزيجيه بين صفوف باشاكشهير في الموسم الماضي بعدما كان معارا من أستون فيلا، وأصبح قريبا من الانتقال إلى طرابزون سبور، حامل لقب الدوري التركي.

وقال إيمري بيلوزوغلو في تصريحات نقلها موقع "sporundibi" التركي: «كنت أتمنى أن يستمر تريزيجيه بين صفوف فريقنا، لأنه لاعب مجتهد للغاية».

وأضاف: «كما كنت أتمنى إبقائه بشكل رسمي ونهائي لكن ظروفنا الاقتصادية لم تكن تسمح بذلك في ذلك التوقيت».

وأكمل رئيس نادي باشاكشهير: «أنا متأكد بنسبة 100% أن تريزيجيه سينجح في أي مكان يذهب إليه».