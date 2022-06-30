دول أوبك بلس توافق على زيادة الإنتاج 648 ألف برميل يوميا

وافق أعضاء تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خلال اجتماعهم اليوم الخميس، على خطة زيادة الإنتاج النفطي، التي تستهدف العودة تدريجيا إلى مستويات ما قبل الخفض الكبير للإنتاج في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

ووافقت دول التجمع وعددها 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول أغسطس المقبل، لتستكمل استعادة الخفض السابق للإنتاج والذي كان 7ر9 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت بلومبرج أن أغلب الدول الأعضاء إلى جانب السعودية وجيرانها من دول الخليج لا تستطيع زيادة الإنتاج، وهو ما يعني أن قرار اليوم رمزي بدرجة كبيرة. وخلال الشهور الماضية زاد إنتاج دول التجمع بأقل كثيرا مما تعهدت بها، وهو ما أدى إلى استمرار أسعار الخام المرتفعة.

وبعد قرار التجمع تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية بنسبة 5ر0% إلى 69ر115 دولار للبرميل.

واعترفت الولايات المتحدة باستمرار محادثاتها مع الدول الرئيسية المصدرة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ورغبتها في زيادة إنتاجها النفطي، مع وصول أسعار الخام إلى حوالي 110 دولار للبرميل وهو ما يدفع بمعدلات تضخم أسعار المستهلك إلى مستويات عالية في العديد من دول العالم.