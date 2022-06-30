تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا

تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الجاري بأكثر من المتوقع، بعد سلسلة زيادات أسعار الفائدة الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل العقاري.

وذكر الاتحاد الوطني للبناء في بريطانيا أن أسعار المساكن زادت بنسبة 0.3% شهريا خلال يونيو الحالي إلى 271613 جنيه إسترليني (330 ألف دولار) للمسكن الواحد في المتوسط.

وكان محللون شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء توقعوا ارتفاع السعر بنسبة 0.5%.

كما زادت الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 10.7% سنويا، بعد زيادتها بنسبة 11.2% خلال مايو الماضي.

وقال روبرت جاردنر، كبير محللي الاقتصاد في الاتحاد الوطني للبناء، إن هناك مؤشرات بسيطة على تباطؤ ارتفاع الأسعار، حيث انخفض عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها في أبريل الماضي، لتقترب من مستويات مع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أشارت شركات التسويق العقاري إلى تراجع عدد المشترين المحتملين الذين يسألون عن الوحدات المتاحة للبيع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الخامسة على التوالي في محاولة منه لكبح جماح التضخم المرتفع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 6-3 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، مع تصويت الأعضاء الثلاثة المعارضين على زيادة 50 نقطة أساس إلى 1.5%.

وفي اجتماعه في مايو الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عامًا، لكنه حذر من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الانزلاق إلى الركود.