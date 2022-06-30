توريد 491 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية بالمنيا منذ بدء التوريد

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن لجان استلام الأقماح واصلت أعمالها، من خلال 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة، وسط تبسيط في إجراءات التسليم، حيث تم توريد 491394 ألف طن، و523 كيلو، منذ بدء التوريد.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح، ذاكرا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة كل الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم، ما حقق المستهدف بنسبة 100%.

وأشار إلى فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022 وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

وأكد يوسف، أن استلام الأقماح وفقا للقرارات المنظمة للاستلام، ويتم وسط تيسير وتسهيل للمزارعين، وإجراءات وقائية احترازية مشددة.