أكد العديد من المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن دول الحلف اتفقت على زيادة الإنفاق المشترك بمقدار 20 مليار يورو (21 مليار دولار) بحلول عام 2030 .



وأوضح هؤلاء المشاركون لـ (د.ب.أ) أنه تم التوصل خلال القمة إلى اتفاق ينص على زيادة ميزانية الحلف بشكل ملحوظ سنويا.



وستتيح النفقات الإضافية استثمار المزيد من الأموال في نقل معدات إلى الجناح الشرقي للحلف والاستثمار في البنية التحتية العسكرية، كما أنه سيتم تخصيص المزيد من الأموال للتدريبات والأمن السيبراني وتعزيز الشراكات مع دول صديقة من خارج الحلف.