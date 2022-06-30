 الطيران الكويتي: القاهرة ودبي والدوحة من أعلى الوجهات تشغيلا خلال عيد الأضحى - بوابة الشروق
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الطيران الكويتي: القاهرة ودبي والدوحة من أعلى الوجهات تشغيلا خلال عيد الأضحى

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 11:55 ص

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن إجمالي عدد المغادرين والقادمين من وإلى مطار الكويت الدولي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة ما بين السابع والسادس عشر من شهر يوليو سيبلغ نحو 542 ألفا و161راكبا، وتعد القاهرة من أعلى الوجهات.

وأضاف الطيران الكويتي في بيان له اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت خلال الفترة المذكورة سيبلغ نحو 3484 رحلة وأن عدد الرحلات القادمة سيبلغ 1737 رحلة نقل 285 ألفا و155 راكبا في حين سيبلغ عدد الرحلات المغادرة 1747 رحلة تنقل 257 ألفا و6 ركاب.


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