القومي للترجمة يقدم خصومات 40% على جميع إصداراته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خصومات ٤٠٪؜ على جميع الإصدارات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق ٣ يوليو وحتى الخميس الموافق٧ يونيو٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن المركز يقدم مجموعة كبيرة من الاصدارات الحديثة نذكر منها:”تاريخ الأدب العربي الحديث"من ترجمة عبد المقصود عبد الكريم،"المناظرة الكبري" من ترجمة نشأت باخوم،"استفزازات فلسفية" من ترجمة كرم عباس، "الشواش:الفوضى في الطبيعة" من ترجمة فتح الله الشيخ وأحمد السماحي، "المشاع: مقال عن الثورة في القرن الحادي والعشرين" من ترجمة ابتسام محمد نجيب، "المذهب الانساني في الغرب" من ترجمة فوزية العشماوي، "الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية" من ترجمة رضوان السيد، "الحكومة الصالحة" من ترجمة نجوى حسن، "متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار" من ترجمة محمد عناني، "ما بعد التاريخ" من ترجمة شريف يونس، "دون طريق.. بلا أثر" من ترجمة أحمد صلاح الدين، "معنى الوجود الإنساني" من ترجمة عزت عامر، و"المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي" بترجمة أحمد هويدي.