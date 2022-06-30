أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أن إجمالي الصادرات النفطية لشهر مايو الماضي بلغت 102 مليون و303 آلاف و20 برميلا، بإيرادات بلغت 11 ملياراً و477 مليوناً و496 ألف دولار.

وذكرت وزارة النفط العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و946 الفاً و914 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين وألفين و133 برميلا، لافتا إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 112.191 دولارا.

وأوضح أنه تم تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها 404 ملايين و980 ألفا و22 دولاراً.