أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول 330 ألفا و451 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وذكرت وزارة الحج والعمرة، في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية، أن 266 ألفا و64 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 49 ألفا و38 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 15 ألفا و222 حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأوضحت الإحصائية أن 239 ألفا و547 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس 90 ألفا و877 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وفي السياق، أكد مدير عام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام ناصر بن محمد الحمزي أن المستفيدين من خدمات التوعية الرقمية التي تنفذها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة التوعية بالإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام خلال شهر ذي القعدة، أكثر من 450 ألف مستفيد، مشيرا إلي أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها منذ وصول أولى طلائع ضيوف الرحمن، لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

ولفت إلى أن مركز التوعية الرقمية الذي يأتي مواكبة للتحول الرقمي وتفعيل التقنية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يحتوي على عدد من إصدارات الهيئة التوعوية والتعليمية منها (صفة العمرة، إرشادات من الكتاب والسنة، مطوية البركة، مطوية وهديناه النجدين) بعدة لغات عالمية.