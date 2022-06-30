هجوم يستهدف اجتماعا لطالبان يشارك فيه 3 آلاف شخص في كابول

هاجم مسلحون مجهولون، اجتماعا كبيرا لمسؤولي طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، بعد ظهر اليوم الخميس، إن الوضع تحت السيطرة، موضحا أنه لم ترد تقارير حول سقوط ضحايا.

وأعلنت جماعة "جبهة المقاومة الوطنية" المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.

واحتشد نحو 3 آلاف من طالبان في كابول لحضور "لويا جيرجا"، وهو اجتماع مهم للقيادات لاتخاذ قرارات بشأن القضايا السياسية. ولم يُسمح لنساء بالحضور.

وسيطرت طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، التي مزقتها الحرب، في أغسطس الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).