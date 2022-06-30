ترقب لتظاهرات واسعة دعت لها المعارضة في السودان

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فرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة تحسبا لـ"مليونية 30 يونيو" التي جرت الدعوة لخروجها اليوم الخميس، وفقا لموقع "سودان تريبيون" الإخباري.

وتكثف لجان المقاومة وقوى سياسية ونقابات عمالية وكيانات حقوقية دعواتها للمشاركة في المليونية الهادفة إلى "إسقاط الانقلاب العسكري".

وتعيد أجواء التحضيرات الجارية للأذهان خروج السودانيين في مواكب ضخمة في 30 يونيو من عام 2019 لحمل المكون العسكري على العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أحداث العنف التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة للجيش.

ومنذ صباح الأربعاء شهد عدد من مناطق الخرطوم انتشارا كثيفا لقوى الأمن تركزت حول المقار السيادية والجسور إضافة إلى عمليات تفتيش دقيقة للعابرين للجسور.