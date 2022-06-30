 ترقب لتظاهرات واسعة دعت لها المعارضة في السودان - بوابة الشروق
الخميس 30 يونيو 2022 10:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

ترقب لتظاهرات واسعة دعت لها المعارضة في السودان

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 8:47 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 8:47 ص

فرضت السلطات السودانية إجراءات أمنية مشددة تحسبا لـ"مليونية 30 يونيو" التي جرت الدعوة لخروجها اليوم الخميس، وفقا لموقع "سودان تريبيون" الإخباري.

وتكثف لجان المقاومة وقوى سياسية ونقابات عمالية وكيانات حقوقية دعواتها للمشاركة في المليونية الهادفة إلى "إسقاط الانقلاب العسكري".

وتعيد أجواء التحضيرات الجارية للأذهان خروج السودانيين في مواكب ضخمة في 30 يونيو من عام 2019 لحمل المكون العسكري على العودة للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أحداث العنف التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة للجيش.

ومنذ صباح الأربعاء شهد عدد من مناطق الخرطوم انتشارا كثيفا لقوى الأمن تركزت حول المقار السيادية والجسور إضافة إلى عمليات تفتيش دقيقة للعابرين للجسور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك