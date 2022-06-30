صحيفة سعودية: جهود المملكة الإنسانية تُوجت بتسلمها رئاسة الدول المانحة بالأمم المتحدة

أكدت صحيفة البلاد السعودية، أن تسلم المملكة رسميا رئاسة مجموعة الدول المانحة الداعمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، يأتي تتويجا لجهودها الإنسانية والتنموية على المستويين الإقليمي الدولي، حيث إنها قدمت مساعدات إنمائية لأكثر من 156 دولة بمجموع 96 مليار دولار أمريكي.

وكتبت الصحيفة، في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "سواعد ممدودة بالخير" اليوم الخميس، أن المملكة عازمة على توسيع قاعدة المانحين بضم أعضاء جدد، والحرص على العمل المشترك لدعم الجهود الإنسانية، مشيرة إلى أنها تستجيب أسرع ما يمكن لقضايا المساعدات الإنسانية، والعمل الاستباقي والتمويل الإنساني، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة، التي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم الدعم للدول المستحقة.

وأشارت إلى الدعم الإنساني والتنموي الكبير الذي قدمته السعودية للدول المحتاجة على مدى السنوات الماضية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما وضعت المملكة خطة شاملة لإقامة فعاليات جانبية وموائد مستديرة لنقاش القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني، مثل تغيير المناخ والنهج الترابطي في العمل الإنساني والتنموي والسلام، ما يؤكد أنها تعمل على تعزيز كافة الجوانب التي تخدم العمل الإنساني

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