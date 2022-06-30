المملكة المتحدة تخصص 500 ألف جنيه إسترليني لإزالة الألغام الأرضية في أرمينيا وأذربيجان

خصصت حكومة المملكة المتحدة، مساهمة ثانية قيمتها 500 جنيه إسترليني؛ لدعم إزالة الألغام الأرضية في أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت الحكومة في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن التمويل الأخير يمكن تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المساعدة في التدريب ومشورة الخبراء في إزالة الألغام بشكل فعال.

وأفادت بأن مساهمة المملكة المتحدة في إزالة الألغام في هذه المنطقة، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في العالم- تبلغ الآن أكثر من مليون جنيه إسترليني.

ويوفر التمويل الجديد، بحسب البيان، تدريبًا حيويًا ونصائح للخبراء لجعل المنطقة آمنة ومنع الإصابات وإنقاذ الأرواح.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة لشئون أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن مساهمة المملكة المتحدة هذه ستعمل على الاستفادة من خبرة الأمم المتحدة وتقليل المخاطر على الحياة المدنية في كل من أرمينيا وأذربيجان والسماح للناس بإعادة بناء حياتهم.

وأضاف أن من منطلق حماية جميع شعوب المنطقة "تحث المملكة المتحدة أرمينيا وأذربيجان على التوقيع على اتفاقيات الأمم المتحدة التي تسعى إلى القضاء على استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية".

وتابع: "ونشجع السلطات على ضمان قدرة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى على المساهمة بشكل كامل في دعم السلام والتنمية في جميع أنحاء المنطقة".