السفير لوجانسك بموسكو: قواتنا والقوات الروسية تسيطر بكامل على أكبر مصافي النفط في أوكرانيا

أعلن روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوجانسك في روسيا أن قوات بلاده ورسيا سيطرت بالكامل على منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك، مشيرا إلى أنه تم إنجاز عملية تطهير مصنع منتجات المطاط بالمدينة.

وكتب السفير على قناته في تيليجرام، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، :"تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة بشكل كامل على كل أراضي مصفاة النفط في ليسيتشانسك التي تعتبر من أكبر مصافي النفط في أوكرانيا.

وأوضح ميروشنيك أن المناوشات أستمرت لعدة أيام في المنطقة الصناعية التابعة لهذه المؤسسة، معلنا طرد جميع التشكيلات الأوكرانية بالكامل من أراضي المؤسسة وهروب المسلحون تاركين ملاجئهم ومعداتهم.

وأكد السفير لوجانسك في روسيا على استمرار عملية تطهير باقي مناطق المدينة من فلول القوات الأوكرانية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن الجيش الروسي تمكن من سحق كتيبة من القوات الأوكرانية في منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك.

من ناحيته وصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن تجميد الغرب للأصول الروسية هو أحد أعظم السرقات في التاريخ.

وقال فينيديكتوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن :"المفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفسهم الذين تحملوا في السابق المسؤولية عن الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي".

وشبه نائب أمين مجلس الأمن الروسي هذا الوضع بـ"ثعلب مسؤول عن حظيرة دجاج".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أفادت في وقت سابق بأن أي استخدام للأصول الروسية من أي دولة ستعتبره موسكو خطوة غير ودية تستدعي الرد.