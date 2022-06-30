محافظ بني سويف: استلام أكثر من 229 ألفا و930 طن قمح بالصوامع والشون

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن إجمالي الكميات الموردة من القمح للصوامع والشون، وصلت إلى 229 ألفًا و933 طنًا من إجمالي 230 ألف طن مستهدف توريده بنهاية الموسم.

وأشار إلى استمرار أعمال التوريد ببعض مواقع الاستلام والتخزين، والتي تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضاً في الكميات الموردة نظرًا لقرب موعد غلق باب التوريد ونتيجة الاقتراب من تحقيق المستهدف بعد أن وصلت نسبة التوريد إلى 99.97%، وبفارق يقل عن 70 طنًا فقط للوصول إلى كامل المستهدف.

وأكد متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي أعدته مديرية التموين بالمحافظة، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وأكدت مديرية التموين بالمحافظة، تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة بشكل يومي لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية والتنسيق مع كل الجهات المعنية للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع، لحين الإعلان عن غلق باب التوريد.