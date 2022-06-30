فرنسا: القبض على مهربين مشتبه بهم بعد غرق مهاجرين في القنال الإنجليزي

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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 15مهربا مشتبها بهم بعد مرور سبعة أشهر على غرق 27 مهاجرا في القنال الإنجليزي.

وقال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الخميس إن المشتبه بهم 13رجلا وأمراتان.

وأحد الرجال المقبوض عليهم محتجز بالفعل لدى الشرطة، بينما سوف يتم احضار تسعة آخرين للمثول أمام أحد القضاة اليوم الخميس.

كان الهواء قد تسرب من الزورق القابل للنفخ خلال العبور غير القانوني من شمال فرنسا إلى بريطانيا في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي ما أدى إلى غرق المهاجرين.

وعثر قارب صيد على الجثث طافية في وسط القنال الانجليزي، وكان من بينهم خمس نساء وطفلة صغيرة.

وترددت تقارير أن الأشخاص المقبوض عليهم ينتمون لشبكة تهريب أفغانية، قُيل إنها جمعت نحو 3آلاف يورو (127ر3دولار )عن كل شخص للرحلة الخطيرة ، وفقا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية .

والأشخاص المقبوض عليهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية في المقام الأول ويواجهون اتهامات بالقتل غير العمد وتهريب البشر وبارتكاب جرائم عصابات.

وتم تشكيل الشبكة بعد عودة طالبان للسلطة في أفغانستان في شهر أغسطس الماضي.

وتبحث فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا كيفية التعامل مع العدد المتزايد من المهاجرين الذين يعبرون القنال الانجليزي دون دلائل على التوصل إلى حل لمواجهة هذه الظاهرة.

وليلة أول أمس الثلاثاء فقط، نقل رجال إنقاذ فرنسيين 84 مهاجرا إلى مكان أمن.