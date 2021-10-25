رئيس جامعة سوهاج يشارك في الجلسة الختامية لتدريب مجموعة من إعلامي السودان

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة التدريبية التي تلقاها مجموعة من إعلامي ولاية الخرطوم بدولة السودان الشقيق، تلبية للدعوة التي وجهت له من الإعلامي الدكتور خالد فتح الله مدير المعهد ابن محافظة سوهاج.

وعلى جانب آخر حل كل من الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ضيوفا على ستوديو الإذاعة التعليمية للمشاركة في حلقة من حلقات الإعلامية ألفت مصطفى بعنوان (كشف حساب) للتحدث عما أنجزه كل منهما في مجال عمله كجزء من إنجازات مؤسسات التعليم العالي على هامش الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال رئيس الجامعة، إن هذه الزيارة جاءت كخطوة لتوطيد علاقة الجامعة بالمؤسسات الإعلامية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة لإبراز دور الجامعة في المحاور المختلفة سواء كانت العملية التعليمية أو البحث العلمي أو خدمة المجتمع في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على وزارة الصحة، لتطبيق استراتيجية الوزارة ورؤية مصر 2030.