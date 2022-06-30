 برلين: تراجع نسبة طالبي اللجوء الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية - بوابة الشروق
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برلين: تراجع نسبة طالبي اللجوء الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 11:55 ص

أعلنت الحكومة الألمانية تراجع نسبة طالبي اللجوء الذين لا يمتلكون جواز سفر أو بطاقة هوية سارية حاليا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بضعة أعوام.

ولكن لا تزال نسبة هؤلاء الأشخاص مرتفعة، حيث أن 45% تقريبا من طالبي اللجوء البالغين الذين تقدموا بطلبات لجوء للمرة الأولى في ألمانيا، لم يقدموا أوراقا ثبوتية سارية لدى الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين خلال العام الماضي، بحسب رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بألمانيا الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

ومقارنة بعام 2017 مثلا، فكانت نسبة طالبي اللجوء الذين تعذر عليهم تقديم أوراق ثبوتية خلال تقديم طلبات لجوئهم للمرة الأولى في ألمانيا تتجاوز 60%، وكانت هذه النسبة تبلغ 52% تقريبا في عام 2020.

وبحسب البيانات، كانت نسبة الأشخاص الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية بين مقدمي طلبات اللجوء مرتفعة للغاية بين القادمين من أفغانستان والجزائر وباكستان ونيجيريا والمغرب وإيران بصفة خاصة.

وبين إجمالي 23 ألفا و514 شخصا قدموا طلبات لجوء على أنهم مواطنون سوريون، لم يقدم 6601 شخص منهم فقط أوراق ثبوتية.

ويشار إلى أن عدم توافر الأوراق الثبوتية يصعب عملية الترحيل، حال تم رفض طلب اللجوء.

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