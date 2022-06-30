اجتماع مصرى- أمريكى لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في مصر

ترأست السفيرة الدكتورة ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم الاربعاء، اجتماعا افتراضيا بين الوفد المصري الرسمي الفني ووفد فني من الولايات المتحدة الأمريكية للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي في مصر.

وتناول الاجتماع سبل التعاون مع الجانب الأمريكي في هذا المجال.

وأكدت مساعد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

واستعرضت الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع أسعار واردات الحبوب بشكل خاص وهو ما يضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، وتزامن ذلك مع الجهود الوطنية المبذولة من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا.

ومن جانبه أكد اندرو بليت Andrew Plitt القائم بأعمال مساعد مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكي- مكتب الشرق الأوسط - على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لموضوع الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

وشدد على التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لجمهورية مصر العربية، أحد أكبر شركائها بالشرق الأوسط، وذلك للتعاون في مجالات زيادة إنتاجية المحاصيل، وتطوير أساليب الري، وتأمين سلاسل الإنتاج العالمية للحبوب.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان ممثلى الجهات الوطنية الذين شاركوا فى الاجتماع استعرضوا أوجه التعاون القائمة مع الجانب الأمريكي في مجال الأمن الغذائي، وطرحوا مبادرات وحلولا مشتركة للتخفيف من آثار الأزمة الغذائية.