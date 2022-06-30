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تقرير: المفوضية الأوروبية معتمدة بشدة على عدد قليل من الشركات الاستشارية

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 7:25 م

أفاد تقرير أعدته محكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات ونشر اليوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية معتمدة بشدة على عدد قليل من الشركات الاستشارية.

وجاء في التقرير الذي أعدته المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي أن المفوضية توقع عقود استشارية بقيمة مليار يورو (04ر1 مليار دولار) سنويا، ولكن قلة تقييم الأعمال المنجزة يؤدي إلى اعتماد مبالغ فيه على عدد قليل من مقدمي الخدمة وتضارب مصالح محتمل.

وقال فرانسوا-روجيه كازالا، واضع التقرير الرئيسي "يجب على المفوضية الأوروبية أن تضمن أنها تحقق أقصى قدر من القيمة من المبلغ المالي الذي تقدمه".

يدعو كازالا إلى المزيد من الشفافية والمحاسبة في كيفية أستعانة المفوضية الأوروبية بالمصادر الخارجية.

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