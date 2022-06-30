قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الـ3 سنوات قبل اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، كانت مأساة بكل المقاييس الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة ما بين 25 يناير إلى 30 يونيو كانت في حالة «مخاض».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس: «مصر في الفترة ما بين 25 يناير إلى 30 يونيو كانت في حالة مخاض، حتى تخرج لنا بمولود جديد، يضفي على الدولة مستقبلًا، يشعر فيه المواطن أنه يعيش في دولة لها اقتصاد ودعائم اقتصادية».

ونوه إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الـ3 سنوات ما بين 2011 إلى 2013، لم يزد في متوسطه عن 2%، موضحًا أن «الأمر يعني عدم توفر سوى المدخرات المحلية، التي لا تكفي إلا بنمو يزيد عن 1.5%».

وأشار رئيس خطة الموازنة، إلى أن معدل النمو السكاني خلال تلك الفترة، تراوح ما بين 2% إلى 2.5%، لافتًا إلى أنه «كان أكبر من الكعكة التي تنمو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أدى لانخفاض في مستوى المعيشة للمواطن».

ولفت إلى أن «معدلات البطالة وصلت في تلك الفترة إلى 13.5% لأسباب عديدة»، مضيفًا أنها تشمل عدم كفاية الطاقة الكهربائية لتشغيل المصانع، وتوقف الطاقات الإنتاجية، وعدم امتلاك النقد الأجنبي الكافي لشراء النفط.

وذكر أن مديونية مصر للشركات المنقبة على البترول بلغت 7 مليارات دولار، معقبًا: «أصبحت الدولة صافي مستورد بشكل شره للبترول والغاز، فضلًا عن مستوى العشوائيات وما يستتبعها من منظومة قيم غريبة على شعب مصر».

وأوضح أن النقد الأجنبي لدى الدولة كان يقل عن 3 أشهر واردت، فضلًا عن أن عجز الموازنة اقترب من 14% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، قائلًا إن النسبة الآمنة للعجز من الناتج المحلي، المريح لجسم الاقتصاد 3%.