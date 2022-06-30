رئيس الوزراء: نتبنى مسارات إضافية لتعزيز دور القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إفساح المجال للقطاع الخاص الشغل الشاغل للحكومة، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء، الذي أنجزته مصر في الفترة ما بين عامي 2016 و2019.

وأضاف خلال كلمة، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري، اليوم الخميس، أن الإصلاح الاقتصادي أتبعه برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، قائلًا إنها محل إشادة من المنظمات الدولية المختصة.

وذكر أن الدولة اتخذت في هذا الصدد، خطوات مهمة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة عقدت مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، تضمن مجموعة واضحة من الخطوات المتخذة، في الفترة المقبلة.

وأوضح أن تلك الخطوات تبدأ من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، متابعًا: «وثيقة شديدة الأهمية أمام العالم والقطاع الخاص، لتحديد فلسفة تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وآليات التخارج من الأنشطة التي ترتأي الدولة اضطلاع القطاع الخاص بها جزئيًا وكليًا».

وأضاف أن «الشأن المصري يشهد حوارًا علميًا جادًا بشأن مسودة الوثيقة، بمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين والقطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين»، مؤكدًا أن مصر تتبنى مسارات إضافية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال إن المسارات تشمل إنشاء شركات قابضة كبيرة في النقل البحري والفندقي للتوسع في المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وطرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها للمستثمرين الاستراتيجيين، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.