نقص تاشيرات الحج المباشر يضع شركات السياحة فى ازمة بعد حصولها على مقدمات حجز بالملايين

الضوابط قصرت تنظيم تأشيرات الحج المباشرة على شركات السياحة

وضعت بعض شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة" نفسها فى ورطة ومأزق كبير بسبب نقص تأشيرات الحج المباشر والانخفاض الشديد الذى حدث خلال هذا الموسم بسبب تداعيات جائحة كورونا فى مقابل زيادة الطلب وقلة المعروض.

يأتى ذلك بعد أن جمعت العديد من شركات السياحة، مبالغ كبيرة كمقدمات حجز بملايين الجنيهات من الراغبين فى الحج هذا العام فى ظل نقص تأشيرات الحج الرسمية التى أتاحتها الدولة للجهات الثلاث المنظمة للحج والمتمثلة فى وزارة الداخلية "حج القرعة" والسياحة "الحج السياحى" والتضمن الاجتماعى "حج الجمعيات الأهلية".

يذكر أن غرفة شركات السياحة قد أكدت أنه تلاحظ لها خلال الفترة الأخيرة قيام بعض شركات السياحة بالإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذ برامج حج خارج المنظومة "تأشيرات حج الفرادي أو المجاملة"، وتم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والآثار لمتابعة هذا الشأن ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها.

وكشفت مصادر بغرفة شركات السياحة أن المملكة العربية السعودية قامت بتخفيض تأشيرات الحج المباشر التى تمنحها لبعض الجهات الى أقل من 20% مما كانت تحصل عليه هذه الجهات كل علم قبل جائحة كورونا.

وذكرت أن هذا التخفيض تسبب للعديد من الشركات منها شركات حكومية تابعة للدولة فى حرج شديد لدى عملائها خاصة بعدما جمعت هذه الشركات مبالغ مالية كبيرة تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات حيث لا يقل برنامج التأشيرات المباشرة فى الحج المتميز الخمس نجوم عن 250 ألف جنيه ولا يقل عن 200 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادى.

وأوضحت المصادر أن هناك جهودا مكثفة ستتم خلال الساعات المقلبة فى محاولة للحصول على تأشيرات جديدة حتى يتم تدارك الموقف ولا تتعرض هذه الشركات إلى موقف محرج مع عملائها الذين وثقوا فيها.

ومن جهته، توقع محمد عزت أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية احتمالية تعرض مواطنين مصريين لحالات نصب واحتيال خلال موسم الحج الحالى فى ظل انتشار إعلانات مجهولة كثيرة عبرصفحات التواصل الإجتماعى عن تنظيم برامج حج للمواطنين المصريين وبأسعار زهيدة رغم انتهاء فترة التقدم للحج من خلال الجهات الرسمية المنظمة لتأشيرات حصة مصر من تأشيرات الحج وإجراء القرعة وإعلان أسماء الفائزين.

وأضاف أنه من المؤسف ان هناك بعض المواطنين وثقوا فى تلك الإعلانات الوهمية ودفعوا مقدمات لبرامج الحج وهو ما ينذر بحدوث أزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن وزارة السياحة ليس لها سلطة توقيع عقوبات على مروجى تلك الإعلانات خاصة أن من يقوم بها ليست شركات سياحة مرخصة.

وأشار إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام والتى أصدرتها وزارة السياحة والآثار، قصرت تنظيم تأشيرات الحج المباشرة "المجاملة" على شركات السياحة ووضعت آليات واشتراطات صارمة تضمن الحفاظ على حقوق المواطن المصرى الحاصل على تلك التأشيرة فى برنامج عمرة لائق يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة السياحة ووفقا لضوابطها.

وأهاب أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية بالمواطنين المصريين بالبعد عن تلك الإعلانات حتى لا يتعرضوا للنصب والتوجه على الفور فى حال حصول ايا منهم على تأشيرة حج مباشرة خلال الأيام المقبلة إلى شركة سياحة معتمدة تنظم له برنامج حج جيد تشرف على تنظيمه وزارة السياحة والآثار.