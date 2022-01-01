نظم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج , حفل فني بمناسبة الذكرى الـ9 لثورة يونيو , بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم , والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، والمشاركة الفعالة للمواطنين في المناسبات الوطنية والقومية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عروض وتابلوهات فنية مبهرة لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني قدمت خلالها باقة من الأغاني الوطنية والأناشيد والابتهالات الدينية،كما تتضمن العرض عدد من الأغاني الوطنية والإنشاد الديني.

واختتمت الفعاليات بفاصل للمواهب الصغيرة في الغناء، والشعر من أبناء جنوب سيناء.

حضر فعاليات الحفل اللواء عماد فكري، سكرتير رئيس مدينة طور سيناء، وعدد المواطنين بمدينة طور سيناء.