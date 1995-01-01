الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مهمته لحفظ السلام في البوسنة والهرسك

يعتزم الاتحاد الاوروبي السعى لتمديد مهمته لحفظ السلام في البوسنة والهرسك إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، وهذه خطوة ربما تدفع موسكو إلى عرقلة تفويض الأمم المتحدة للمهمة.

وناقش وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ،الذين اجتمعوا في ساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد، نهج العمل بشأن هذه المهمة، بحسب مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها لأن المحادثات لم تكن علنية.

ومن المقرر ان تنتهي مهمة الاتحاد الأوروبي في البوسنة، المعروفة باسم يوفور وتعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، في شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تعمل المهمة التي أعقبت مهمتين بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2004، كضامن للسلام في الدولة البلقانية المقسمة بعدما تم تمزيقها في حرب انتهت في عام 1995.

وتم تعزيز فرقة قوامها 600جندى من 20 دولة بـ500 إضافيين في قرار تم اتخاذه في الـ24 من شهر فبراير الماضي وهو اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.