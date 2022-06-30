محكمة في بروكسل تدين رجلا ساعد في إخفاء أحد منفذي هجوم باريس في 2015

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قضت محكمة في بروكسل اليوم الخميس، بسجن رجل أخفى إرهابيا مدانا في هجمات باريس عام 2015 ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية اليوم.

وساعد الرجل في إخفاء صلاح عبد السلام في مبنى ببروكسل أثناء فراره من الشرطة، كما قدم له الطعام.

يشار إلى أن عبد السلام هو الناجي الوحيد من المجموعة المتورطة مباشرة في هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015 التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وأدانت محكمة في باريس أمس الأربعاء عبد السلام بتهمتي الإرهاب والقتل، وحكمت ضده بالسجن مدى الحياة.

وذكرت وكالة "بيلجا" أن متهمين آخرين في بروكسل تلقوا أحكاما تصل إلى الحبس 30 شهرا، بينما تمت تبرئة أربعة منهم. وإجمالا واجه 14 متهما تهم إرهاب فيما يتعلق بهجمات باريس.