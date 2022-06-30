الكاظمي يدعو إلى تطوير قدرات القوة الجوية العراقية لمواجهة الإرهاب

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إلى تطوير قدرات القوة الجوية العراقية، التي تؤدي واجباتها في حماية مدن العراق وقراه، وتوجّه ضربات مستمرة ضد الجماعات الإرهابية.

وأشاد الكاظمي، خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات "T-50 IQ" في قاعدة محمد علاء الجوية في بغداد، بـ"جهود القوات الجوية العراقية ضباطاً ومنتسبين، الذين يشكلون ركناً أساسياً في قصص الانتصار على عصابات داعش الإرهابية".

يذكر أن طائرات "T-50 IQ" من طائرات الجيل الرابع، وهي كورية الصنع ويقارن أداؤها بطائرات F-16، وتستخدم للأغراض القتالية والتدريبية المتعددة والمتقدمة، ولديها قدرة على حمل قنابل موجّهة بالليزر وغير موجّهة.