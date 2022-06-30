وكيل الشيوخ: 30 يونيو بداية انطلاق جمهورية جديدة تعلي قيم المواطنة والمساواة

قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، إن ذكرى 30 يونيو سيسجلها التاريخ باعتبارها صيحة الشعب المصري للحفاظ على ثوابته وترسيخ قيمه الضاربة في العمق لآلاف السنين، كما أنها جسدت بحق ثورة على كل ما هدد مصير هذه الأمة، مشيرة إلى أنها نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة التي تجمع شمل أبنائها في كل ربوع مصر.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط؛ بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو- أن الثورة أيضا تعد انطلاقا لجمهورية تقوم على التعايش بين كل الفئات والطبقات والانتماءات، وتعلي قيم المواطنة والمساواة، وتعزز الحقوق والحريات للجميع.

وأوضحت أن هذه الصيحة التي خرجت من ملايين المصريين يوم 30 يونيو، واستجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي امتلك من الشجاعة وصلابة الإرادة ما مكنه من مواجهة تحديات داخلية وخارجية، فلم يتقاعس عن تلبية نداء وطنه ومواطنيه، مخاطبا إياهم بالكلمات التي قالها المصري القديم بدعوته للبعث واستدعائه للخلود.

وأكدت أن هذه الثورة تعد بداية الانطلاق لجمهورية جديدة انحازت للدولة بمؤسساتها الراسخة من جيش وشرطة وقضاء وغيرها، مثلما انحازت لهوية هذه الدولة التي تمتد جذورها لماض تليد تقوم على أعمدة راسخة مصرية وعربية وإسلامية وقبطية، بل وتنتمي لكل ما يمثل الحضارة الإنسانية في أروع تجلياتها.

وأعربت عن تقديرها لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين واجهوا بأرواحهم غدر الخونة وكيدهم، ليستردوا بدمائهم مستقبل ملايين المصريين من يد الجماعة الإرهابية، مؤكدة وقوف جموع الشعب المصري وراء قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المخلصة التي ما تفتأ تبذل كل غال وثمين لرفعة هذا البلد وإعلاء مصلحة أبنائه.