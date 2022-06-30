 مدبولي من الجزائر: تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية بين البلدين - بوابة الشروق
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مدبولي من الجزائر: تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية بين البلدين

أحمد علاء
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 3:34 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 3:34 ص

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يزور الجزائر حاليا، على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تعميق الروابط الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والإمكانيات المتاحة في البلدين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن انعقاد منتدى رجال الأعمال غدا الخميس سيكون الذراع التنفيذية للعديد من المشروعات المشتركة بهدف تفعليها قبل نهاية عام 2022.
وأشار إلى أن حكومتي البلدين عليهما تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مجموعة من الاستثمارات المشتركة التي تخدم البلدين.

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