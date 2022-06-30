تلقت مجموعة سيمنس الألمانية العملاقة ضربة قوية مع انخفاض قيمة حصتها في شركة سيمنس إنيرجي التابعة لها بمقدار 8ر2 مليار يورو (9ر2 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر سهم سيمنس إنيرجي تراجع اليوم الخميس، إلى 99ر13 يورو، وهو ما يعني انخفاض القيمة السوقية للشركة عن القيمة الدفترية لها، بحسب بيان صادر عن مجموعة سيمنس بعد نهاية تعاملات البورصة اليوم.

وأضافت بلومبرج أنه نتيجة لذلك ستتكبد سيمنس 8ر2 مليار يورو في نهاية الربع الثالث من العام المالي.

وذكرت مجموعة سيمنس الموجود، مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية، إن النتائج ربع السنوية وتوقعات العام المالي الحالي ككل ستنشر يوم 11 أغسطس المقبل. وتمتلك المجموعة 35% من أسهم سيمنس إنيرجي.

يذكر أن سهم سيمنس إنيرجي فقد حوالي 40% من قيمته منذ بداية العام الحالي، في حين أصدرت الشركة تحذيرا بشأن أرباحها في منتصف مايو الماضي؛ بسبب صعوبات سلاسل الإمداد وتزايد خسائر قطاع توربينات طاقة الرياح المعروف باسم شركة سيمنس جاميسا.

وتحركت سيمنس إنيرجي لشراء كامل أسهم سيمنس جاميسا في وقت لاحق من ذلك الشهر، بعد تقديم عرض قيمته 4 مليارات يورو تقريبا لشراء الأسهم غير المملوكة لها في شركة طاقة الرياح. ومن المتوقع اتمام هذه الصفقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتراجع سهم سيمنس الأم بنسبة 3ر4% إلى 09ر97 يورو في ختام تعاملات بورصة فرانكفورت للأوراق المالية اليوم، ليصل إجمالي تراجع السهم منذ بداية العام إلى 36%.