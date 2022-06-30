اضطراب السفر بمطار باريس مع اعتزام العاملين الإضراب لليوم الثاني غدا الجمعة

طالت الفوضى التي ضربت صناعة السفر الأوروبية لأسابيع، فرنسا مع عزم الموظفين في مطار شارل ديجول تنظيم إضراب لليوم الثاني على التوالي غدا الجمعة، بينما يلوح في الأفق إضراب لعمال السكك الحديد على مستوى البلاد الأسبوع المقبل.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية إلغاء 17% من الرحلات عبر المطار في الفترة بين السابعة صباحا وحتى الثانية بعد ظهر يوم غد الجمعة، بعدما فشلت مفاوضات بين النقابات وإدارة شركة أيروبورتس دو باريس التي تتولى تشغيل المطار في التوصل لاتفاق بشأن الأجور.



وألغت شركة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية "اير فرانس-كيه إل إم" وهي أكبر شركة طيران بالمطار، 64 رحلة من رحلات شركتها الفرنسية، بينما تعتزم مواصلة تشغيل كل الرحلات طويلة المدى وحوالي 90% من الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى.



ويأتي تصاعد اضطرابات السفر في فرنسا عقب اضطرابات في مدن أوروبية رئيسية أخرى طوال الأسابيع الماضية من بينها لندن وأمستردام وفرانكفورت جراء نقص العمالة وإضرابات.