بايدن يرحب باتفاق تركيا مع السويد وفنلندا بشأن إنضمامهما للناتو

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء بالاتفاق الثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا الذي مهد الطريق لحلف شمال الأطلسي"ناتو" لدعوة الأخيرتين للانضمام للحلف.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدريد على هامش قمة الناتو،وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).

وتابع البيان أن الطرفين ناقشا دعمهما المستمرّ لأوكرانيا في دفاعها ضدّ العدوان الروسي، وتناولا أيضا أهمية إزالة العقبات التي تضعها روسيا أمام تصدير الحبوب الأوكرانية.

كما تطرّق الرئيسان أيضا إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في بحر إيجة وسوريا. وجدّد الرئيس بايدن رغبته في الحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين البلدين، واتفق الطرفان على أهمية استمرار المشاورات الوثيقة بين حكومتيهما،وفقا للبيان.

وقبيل اجتماعهما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لنظيره التركي على ما قام به إزاء فنلندا والسويد والعمل الذي يقوم به في محاولة لإخراج الحبوب من أوكرانيا وروسيا.

ومن جانبه ،قال أردوغان إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتطورات السلبية لناحية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية والتطورات ذات الصلة بالنفط والغاز الطبيعي تتطلب منا العمل معا لتسوية الخلافات بشكل نهائي.