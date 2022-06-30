محافظ الشرقية يبحث إمكانية وصول القطار الكهربائي لمدينة بلبيس

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا مع نائبته، المهندسة لبنى عبد العزيز، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس السيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي، بوزارة النقل والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل.

وذلك لمناقشة دراسة توصيل القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور بالقاهرة مرورا بمدينة العاشر من رمضان، وصولاً لمدينة بلبيس تنفيذاً لاستكمال المشروعات المستقبلية التي تنفذها الدولة ونهوضا بالبنية التحتية وتقديم وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتهيئة الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على انشاء باكيتين أسفل كوبري شرويده بمدينة الزقازيق لاستيعاب عدد من اتوبيسات النقل العام (السوبر جيت)؛ لتستخدم في التنقل من مدينة الزقازيق لمدن الشروق والعبور والقاهرة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لطرح مجموعة من الأتوبيسات المكيفة والمجهزة في عواصم المحافظات للوصول للمدن الجديدة بإستخدام وسيلة نقل واحده وبتكلفة مناسبة للقضاء على انتظار الركاب وخاصة طلاب الجامعات.

وكلف المحافظ، بإعداد دراسة عاجلة لتطوير المواقف وتجهيزها بكافة الخدمات والمرافق من دورات مياه ومظلات وتندات وأعمدة إنارة وإضاءة وتمهيد المداخل والمخارح وإنشاء غرف للإدارة العامة للمواقف والمرور؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على السيارات وتطبيق القانون على غير الملتزمين، فضلا عن تزويدها بأنشطه استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الدخل.