الاتحاد للطيران تستأنف رحلات الركاب إلى بكين لأول مرة منذ مارس 2020

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلات الركاب بين أبوظبي وبكين.

ووصلت رحلة تابعة للاتحاد للطيران إلى بكين صباح اليوم لتصبح أول رحلة منتظمة مباشرة للمسافرين الدوليين إلى بكين، بموجب التفويض الأخير الصادر عن الآلية المشتركة لمجلس الدولة الصيني للوقاية من الوباء ومكافحته.

وهذه الرحلة هي أول رحلة ركاب تعيد ربط العاصمة أبوظبي ببكين منذ 23 مارس من عام 2020. وكان على متن الرحلة وفد دبلوماسي من الإمارات وموظفون من شركات صينية من أصحاب المشاريع الاستثمارية في الإمارات، إلى جانب مسافرين بقصد الأعمال وطلاب جامعات.

ونقل بيان للشركة عن توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، القول: "يمثل اليوم لحظة مهمة في تاريخ الاتحاد، مع استئناف رحلات الركاب للمرة الأولى إلى بكين بعد مرور أكثر من 800 يوم على وقف الرحلات".

وأوضح: "مع تخفيف القيود على السفر عالميا، تستعد الاتحاد لتعزيز خدماتها إلى الصين، ولاشك أن استئناف تلك الرحلات سيساعد على تلبية الطلب المتنامي من قبل المسافرين بقصد الأعمال في كل من الصين والإمارات، والمساهمة في إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم".

وبعد الرحلة الافتتاحية، ستبدأ رحلة أسبوعية بشكل منتظم من السادس من يوليو.