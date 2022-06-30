إسرائيل تتجه لانتخابات برلمانية في الأول من نوفمبر بعد تصويت الكنيست لحل نفسه

صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على حل نفسه، في خطوة تمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

وكان الائتلاف الحكومي، المؤلف من ثمانية أحزاب، برئاسة نفتالي بينيت، قد خسر أغلبيته في الكنيست بعد انسحاب أحد النواب منه.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الجديدة في الأول من نوفمبر، وستكون الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاث سنوات ونصف، حيث لم تسفر نتائج جولات الانتخابات السابقة عن تشكيل أغلبيات برلمانية مستقرة.

وحتى يتم تشكيل حكومة جديدة، سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد منصب رئيس الحكومة، خلفا لبينيت، وفقا لاتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما.

وكان مقررا إجراء التصويت على حل البرلمان الاثنين الماضي، إلا أنه تأجل بسبب فشل الحكومة والمعارضة في الاتفاق، في بداية الأمر، على موعد لإجراء الانتخابات الجديدة.

ويتطلع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، للعودة إلى السلطة عبر بوابة الانتخابات القادمة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبه اليميني المحافظ "ليكود" قد يتصدر نتائج الانتخابات مرة أخرى.

أما بينيت، 50 عاما، فأعلن اعتزاله السياسة، وقال إنه لا يرغب في الترشح من جديد، دون أن يذكر أسبابا محددة.