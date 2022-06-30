زعماء دول بحر قزوين يشددون على أهمية تطوير التعاون العسكري

أكد زعماء دول بحر قزوين؛ وهم: روسيا وأذربيجان وتركمنستان وكازاخستان، أن تطوير التعاون العسكري يعد أمرا هاما، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والتعاون الدولي المثمر.



واتفق زعماء دول بحر قزوين، في قمة عُقدت اليوم الأربعاء في العاصمة التركمانية عشق آباد، على تعزيز المحادثات بشأن مشروع اتفاق إجراءات بناء الثقة العسكرية. بحسب ما أوردت كالة أنباء /تاس/ الروسية.



وجاء في البيان الصادر عن القمة السادسة لبحر قزوين أن "التعاون العسكري في منطقة بحر قزوين أمر حيوي". كما أعلن زعماء الدول الأربعة عن دعمهم لتعزيز المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية إجراءات بناء الثقة العسكرية في المنطقة.



وأوضح زعماء بحر قزوين أن الاتفاقية ستسهم في ضمان الأمن والاستقرار وإرساء قواعد التعاون العسكري بين دول بحر قزوين على أساس مبادئ اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين.