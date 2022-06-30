فيضانات وحوادث في التشيك بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف

أدت الأمطار الغزيرة والعواصف في جمهورية التشيك، إلى فيضانات وسلسلة حوادث اليوم الخميس، من بينها حادث تحطم قطار فائق السرعة.

وتحطم القطار الذي كان يقل نحو 150 راكبا إثر اصطدامه بصخرة كبيرة انزلقت على القضبان عند قلعة "كارلشتين" الواقعة بالقرب من براغ. وأفادت خدمات الإنقاذ بأن القاطرة والعربة الأولى من القطار انحرفتا عن القضبان، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة.

وفاضت الجداول والأنهار الصغيرة بالمياه في بعض الأماكن. أما في تشيسكي كروملوف بجنوب بوهيميا، فقد أدى فيضان مجرى بوليكنيس، وهو أحد روافد نهر فلتافا، إلى غمر المنازل في أحد الشوارع بالمياه.

وفي أنحاء البلاد، تلقت فرق الإطفاء المئات من المكالمات التي كان بعضها يطلب ضخ المياه من الأقبية وأخرى لرفع الأشجار التي سقطت على الطرق. وفي عدة أماكن أخرى، لحقت أضرار بالسيارات وبأسقف المنازل بسبب البرد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من هبوب المزيد من العواصف.